Lüks araba kül oldu

Mağusa’da dün saat 11:30 raddelerinde Mustafa Kayol’a ait eve bitişik durumdaki garajda park halinde bulunan ve Aydın Kayol’a ait olan KP 629 plakalı BMW marka lüks araç yanarak kül oldu. Basın Subaylığından alınan bilgiye göre dün saat 11:30 raddelerinde Ötüken Sokak üzerinde, Aydın Kayol’a ait garaj içerisinde bulunan KP 629 plakalı BMW marka araçta, muhtemelen motor bölümünde bulunan elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken çıkan yangın sonucu KP 629 plakalı araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Konu aracın bulunduğu garajın Mustafa Kayol’a ait eve bitişik durumda olmasından dolayı yangın sırasında evin salon kısmına ait pencere camı patlayarak yangın eve sıçradı. Yangının eve sıçramasından dolayı ise salon içerisinde bulunan bir adet koltuk ve bir adet televizyon da yanarak hasar gördü.