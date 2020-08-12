Lübnan’a 70 tonluk yardım
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Lübnan’a, kuru gıda, tıbbi malzeme ve diğer malzemelerden oluşan 70 tonluk yardım gönderdiği bildirildi.
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Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Lübnan’a, kuru gıda, tıbbi malzeme ve diğer malzemelerden oluşan 70 tonluk yardım gönderdiği bildirildi.
Haravgi gazetesi, yardımın dün sabah Yunan Deniz Kuvvetleri’ne ait “IKAROS” adlı feribota yüklendiğini ve bugün Lübnan’a ulaşacağını yazdı.
Gazete, yardım kampanyasının devam ettiğini ve ilerleyen günlerde yeniden yardım gönderileceğini kaydetti.
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