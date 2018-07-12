Lübnan ve Sri Lanka’dan yetkililer, kazı alanlarını ziyaret etti…

Geçtiğimiz günlerde Lübnan ve Sri Lanka’dan yetkililer, Kayıplar Komitesi’nin çalışmalarını incelemek üzere Kıbrıs’taydı… Bir haftalık ziyaretleri süresince Kayıplar Komitesi’nin çalışmalarını yerinde izleme olanağı buldular…

Lübnan’dan “Internal Security Forces” örgütünden bir ekip, 17 bin “kayıp” insanı olan Lübnan’dan geliyordu. Araştırma yöntemleri, “kayıplar” için Kıbrıs’ta yürütülmekte olan kazılar, kazı yöntemleri, antropolojik analizler, kimliklendirme gibi konularda bilim insanlarından ve Kayıplar Komitesi üyelerinden bilgi aldılar, kazı yerlerini de ziyaret ederek arkeologlarla görüştüler… Sri Lanka’dan siyasi düzeyde karar mekanizmalarında bulunan 13 kişilik grup da, Lübnan ekibi gibi Kayıplar Komitesi’nin çalışmalarını inceleme ziyaretlerinde bulundular.Bu ziyaretler Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından düzenlendi.

KAZILARDA SON DURUM… KAZILARDA SON DURUM…

Arkeologlarımıza haritalama ve yüzey araştırma teknikleri konusunda eğitim…

Kayıplar Komitesi’nde emek veren 12 arkeolog geçtiğimiz günlerde haritalama ve yüzey araştırma teknikleri konusunda eğitim aldılar… Kayıplar Komitesi’nin adamızın kuzeyinde ve güneyinde yürüttüğü kazılara ise devam ediliyor…

Gökhan (Voni) askeri bölgesinde iki “kayıp”tan geride kalanların bulunduğu kazı tamamlanırken, Sinde’de de (İnönü) kuyu kapatma işlemi tamamlandı. Gökhan’da (Voni) askeri bölge içerisindeki ikinci kazı devam ediyor. Arçoz (Yiğitler) ve Mağusa’da Ayluka bölgesinde kazılarda trençleme devam ederken, Dikmen’de de (Dikomo) kalıntılara ulaşılmaya devam ediliyor. Dikomo’da askeri bölge içerisinde bir dere yatağında bir “kayıp” şahıstan geride kalanlara ulaşılmış bulunuyor. Baf’ın Polemi bölgesinde (Polem) bir dere yatağında da kazılar devam ediyor ve trençleme sürdürülüyor.

Kazı ekiplerinde bulunan tüm arkeologlarımıza, şirocularımıza ve diğer çalışanlara “Çok kolay gelsin” diyoruz.

LİBE’nin “Kayıplar”la ilgili rapor taslağına tepkiler…

Lefkoşa, 11 Temmuz 2018 (T.A.K): Avrupa Parlamentosu (AP) Sivil Özgürlükler, Adalet ve İçişleri Komitesi’nin (LIBE) kayıplarla ilgili rapor taslağının, Kıbrıs’ın güneyinde hoşnutsuzluk yarattığı öne sürüldü.

Fileleftheros gazetesi “Fail ve Mağdur Eşitlendi” başlığıyla verdiği haberinde, LIBE’nin rapor taslağının, son derece kışkırtıcı olduğunu iddia ederek, taslakta Türkiye’nin pozisyonunun, Kıbrıs’ın güneyi ve Yunanistan ile eşit seviyede tutulduğunu yazdı. AP’taki Sosyal Demokratların İspanyol Milletvekili Juan Fernando Lopez Aguilar’ın taslakta, kayıpların her birinin akıbetlerinin belli olması için Türkiye’ye askeri arşivlerini açma çağrısı yaptığını, ancak Yunanistan ve BM’ye de aynısını yapma çağrısında bulunduğunu belirten gazete, bu durumun soru işaretleri yarattığını iddia etti.

Taslakta milletvekilinin, “Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti’nin, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne tüm bilgilerin serbestçe aktarılmasını sağlamaya ve çabalarını ikiye katlamaya çağırmasının, soru işaretlerini artırdığını” savunan gazete, “burada sürece konulan engellerin başlangıç noktasının sadece Türkiye değil de, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin de olduğu izleniminin verildiğini” yazdı. Aguilar’ın, “fail ve mağduru eşitleme çalışmasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) kayıplarla ilgili kararlarına değinmeyi ihmal ettiğini” belirten gazete, “edindiği bilgilere göre”, bu durumdan ve “kışkırtıcı tavsiyelerden” dolayı rapor taslağı için değişiklik önerilerinin sunulacağını yazdı. Aguilar’ın beş tavsiyesi için Eylül ayına kadar değişiklik önerisinde bulunulabileceğini kaydeden gazete, bu beş tavsiyeyi şu şekilde aktardı:

“1. LIBE Heyeti Milletvekilleri, Kayıp Şahılar Komitesi’nin çalışmalarını destekliyor ve Kıbrıs’ta gerçeğin, belleğin ve uzlaşmanın ileri götürülmesine yönelik oynadığı çatışma sonrasındaki rolün bilincindedir.

2. Avrupa Komisyonu’nu, Kayıp Şahıslar Komitesi’ne, önemli görevini yerine getirebilmesi için yeterli kaynağı sağlamaya çağırıyorlar.

3. Türkiye ve Kıbrıs Hükümetlerini Kayıp Şahıslar Komitesi’nin çalışmalarını desteklemeye devam etmeye, kayıplar listesinde yer alan kişilerin bulunması için çabalarını ikiye katlamaya ve Kayıp Şahıslar Komitesi’ne, görevlerini kolaylaştıracak bilgilerin serbestçe aktarılmasını sağlamaya çağırıyorlar.

4. Türk ve Yunan Hükümetlerini ve BM’yi, arşivlerindeki bilgilere Kayıp Şahsılar Komitesi’nin erişmesini sağlamaya çağırıyorlar. Ayrıca kayıpların akıbetleriyle ilgili bilgilendirmenin, ilgili ailelerin temel hakkı olduğunu ve bunu sağlanması gerektiğini vurguluyor.

5. İnsani bir konu olan kayıplar konusunun bağımsız bir mesele olduğunu ve politik menfaatlarla ilişkilendirilmemesi ve bunlardan etkilenmemesi gerektiğini tekrarlıyorlar.

AP KIBRIS MİLLETVEKİLLERİNDEN TEPKİLER

Habere göre dün gerçekleştirilen taslak sunumunda DİSİ’nin Avrupa Milletvekili Lefteris Hristoforu’nun arşivleri kapalı tutanın Türkiye olduğunu iddia ederek, bu yönde Türkiye’ye güçlü bir mesaj verilmesi gerektiğini savundu. DİKO’nun Avrupa Milletvekili Kostas Mavridis ise raportöre AİHM’in kayıplarla ilgili olan ve Türkiye’nin sorumluluklarının yer aldığı kararlarını hatırlattı.

“ARNI NE DİYOR”

Aguilar’ın, rapor taslağında, LIBE’nin Kıbrıs’taki son misyonuna ve her bir tarafın ortaya koyduğu tezlere değindiğini savunan gazete, rapor taslağına göre Kayıp Şahıslar Komitesi’nin üçüncü üyesi Paul-Henri Arni’nin, askeri arşivlere erişim konusunda Türk makamlarından daha çok şey beklediklerine dair sözlerinin ilgi çekici olduğu belirterek, raportörün bunu benimsemediğini ve aynı tutumu Yunanistan ve BM’den de beklediği yorumunda bulundu. Gazete, Arni’nin sözlerine göre askeri bölgelere erişimin artık sorun olmadığını, zira 51 duruma erişimin sağlandığını belirttiğini de aktardı.

(TAK Ajansı Rumca Haber Bülteni’nden – 11.7.2018)