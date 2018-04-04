Lua Lua: “Burada çok mutluyum”

Merit Alsancak Yeşilova’nın Kongolu yıldızı Lomana Lua Lua, Türkiye’de yayın yapan Fitbol isimli spor dergisine özel röportaj verdi. Lua Lua kariyerinin yanı sıra ülkemiz futbolu hakkında da açıklamalarda bulundu. “Ayaklarım tutana kadar oynayacağım” başlığı ile yayınlanan röportajda Lua Lua, “Kıbrıs’ta futbol seviyesi, benim oynamaya alışık olduğum seviyenin altında olabilir ama ben burada çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Lua Lua: “Türkiye’de insanlara kötü gösterildim”

Röportajda kendisi ile ilgili olarak Türkiye’de izlenen en etkili yabancı futbolcu performanslarından birine sahip olduğu belirtilen Lua Lua, “Böyle düşündüğünüzü bilmek beni çok mutlu etti. Ben, Türkiye’den biraz kırgın şekilde ayrıldım. İnsanlara kötü gösterildim. Ama demek ki güzel izler bırakmışım. Bu sahiden güzel bir his” açıklamasını yaptı.

“Fatih Terim beni istedi”

Formasını giydiği Karabükspor hakkında konuşan Lua Lua, takımın her zaman kalbinde olacağını belirtirken, 2013 – 14 sezonunda Galatasaray’ın başında bulunan Fatih Terim’in kendisini istediğini açıkladı. Lua Lua Türkiye’de 4 büyüklerde oynayamadığı için içinde bir burukluk yaşadığını ifade etti.

“Bobby Robson hayatımı değiştirdi”

İngiltere Premier Lig’de Newcastle United’da nasıl forma giydiğini ve Portsmouth dönemini anlatan Lua Lua, kendisini Bobby Robson’un keşfettiğini belirtti. Robson için ‘O benim hayatımı değiştirdi’ diyen Lua Lua, ülkesi Kongo’nun milli takım formasını 10 yıl boyunca kaptan olarak giymekten gurur duyduğunu belirtti.

“Ben burada çok mutluyum”

Ülkemiz futbolu hakkında da konuşan Lua Lua, “Kıbrıs’ta futbol seviyesi, benim oynamaya alışık olduğum seviyenin altında olabilir ama ben burada çok mutluyum. Çünkü hala kendim gibi oynayabiliyorum. Futbolu bırakmak gibi bir fikrim de yok. Ayaklarım beni taşımaya devam ettiği sürece futbol oynayacağım” açıklamasını yaptı.