LTB'ye ait iş aracı alev aldı
TB’nin temizlik şubesine ait kamyon alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
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Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde, Lefkoşa Türk Belediyesi'ne ait araç bakım atölyesinden , LTB’nin temizlik şubesine ait kamyon alev aldı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Park halindeki araçta başlayan yangın söndürüldü, soğutma çalışmalarına başlandı.
Olay yerindeki belediye çalışanları, "çekirge" olarak bilinen çöp toplama kamyonunun ön düzeneğinin tamamen yandığını ifade etti.
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