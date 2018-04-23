LTB'nin gıda denetimleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesi ekipleri belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 9 ile 20 Nisan tarihleri arasında 175 iş yeri denetledi.

Denetimler sonucunda 7 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verildi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, CMR Çiğ Köfte isimli işletmeden 3 birim ürün gayrısıhhi koşullar nedeniyle müsadere edilirken, Marmara Kebap isimli işletmeye ise işyeri izni olmaması, sağlık karnesiz personel çalıştırılması, gayrı sıhhi ortam ve çevre kirliliği nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre şöyle: “26 Restoran, 13 Cafe, 10 Gıda İmalathanesi, 10 Bar, 39 Market, 8 Off Licence, 9 Gıda Deposu, 2 Meyve-Sebze Deposu, 19 Kuaför ve Berber Salonu, 7 Okul Kafeteryası, 3 Yurt, 4 Petrol İstasyonu, 4 Eğitim Merkezi, 1 Anaokul, 3 Su Otomatı, 4 Oto Galeri, 1 Oto Yıkama, 5 Büfe, 4 Kasap, 2 Piliç Satış Yeri, 1 Balık Satış Yeri.”