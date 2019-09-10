LTB'nin denetimleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 26 Ağustos ile 6 Eylül tarihleri arasında 47 işyeri denetlendi.

Nihatıın Yeri isimli işyerinden 1 birim (14 kg) ürün, Ömer Lahmacun Pide’den 2 Birim ( 40 kg) uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiğinden dolayı müsadere edilmiştir.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 15 Restoran, 11 Kafeterya, 1 Pastane, 1 Kahve İmalatı, 1 Çikolata İmalatı, 1 Fırın, 1Su Dolum Tesisi, 1 Pide Salonu,7 Güzelik/Kuaför/ Berber Salonu, 1 Dövmeci, 1 Büfe, 1 Hotel, 4 Oto Galeri, 1 Su Otomatı.