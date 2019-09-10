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LTB'nin denetimleri sürüyor

LTB'nin denetimleri sürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Buna göre; 47  işyeri denetlendi.

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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi, Lefkoşalıların sağlığı için iş yerlerine yönelik denetimlerine devam ediyor. Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin belediye sınırları içerisindeki işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 26 Ağustos  ile 6 Eylül tarihleri arasında 47  işyeri denetlendi.

Nihatıın Yeri isimli işyerinden 1  birim (14 kg) ürün, Ömer Lahmacun Pide’den 2 Birim ( 40 kg) uygun olmayan koşullarda muhafaza edildiğinden dolayı müsadere edilmiştir.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre:  15 Restoran, 11 Kafeterya, 1 Pastane, 1 Kahve İmalatı, 1 Çikolata İmalatı, 1 Fırın, 1Su Dolum Tesisi, 1 Pide Salonu,7 Güzelik/Kuaför/ Berber Salonu, 1 Dövmeci, 1 Büfe, 1 Hotel, 4 Oto Galeri, 1 Su Otomatı.

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