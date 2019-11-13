LTB'den yol duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Şht. Kamil Balkan Sokak’ın (Sivil Savunma Teşkilatı yanı) 3 gün trafiğe kapatılacağını duyurdu.

LTB tarafından yapılan açıklamaya göre, Küçük Kaymaklı Kanalizasyon çalışmaları kapsamında 15 Kasım Cuma, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günleri sabah 07:00 ile akşam üzeri 17:30 saatleri arasında Şht. Kamil Balkan Sokak çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin söz konusu günlerde emniyet şeridi ve uyarı levhalarını dikkate alması ve alternatif güzergahları kullanması istendi.