LTB'den yol duyurusu
LTB, kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Şht. Kamil Balkan Sokak’ın 3 gün trafiğe kapatılacağını duyurdu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kanalizasyon çalışmaları nedeniyle Şht. Kamil Balkan Sokak’ın (Sivil Savunma Teşkilatı yanı) 3 gün trafiğe kapatılacağını duyurdu.
LTB tarafından yapılan açıklamaya göre, Küçük Kaymaklı Kanalizasyon çalışmaları kapsamında 15 Kasım Cuma, 16 Kasım Cumartesi ve 17 Kasım Pazar günleri sabah 07:00 ile akşam üzeri 17:30 saatleri arasında Şht. Kamil Balkan Sokak çift taraflı olarak araç trafiğine kapatılacak. Sürücülerin söz konusu günlerde emniyet şeridi ve uyarı levhalarını dikkate alması ve alternatif güzergahları kullanması istendi.
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Etiketler : ltb, yol çalışma, trafik
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