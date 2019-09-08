LTB'den yol duyurusu

Lefkoşa Türk Belediyesi,Bedrettin Demirel Caddesi’nde asfalt yama çalışmaları başlattı.

Bu kapsamda söz konusu cadde Ekim ayı sonuna kadar her gün akşam saat 20:00’den sabah saat 06:00’ya kadar etap etap trafiğe kapatılacak.

Belediye’den yapılan açıklamaya göre, Bedrettin Demirel Caddesi’nde yapılacak “Asfalt Yama” çalışmaları eski Belça ilerisinden başlayarak Başbakanlık ışıkları ilerisinde tamamlanacak. Açıklamada, bölgede yapılacak kazı çalışmaları nedeniyle cadde boyunca bulunan ev ve iş yerlerine giriş-çıkışların yapılamayacağı belirtildi.