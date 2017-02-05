LTB'den örnek davranış

Ortaköy bölgesinde bir şahıs tarafından izin alınmadan arsasındaki ağaçları kesilen Dilek Önem’in durumu ile ilgili olarak Lefkoşa Türk Belediyesi duyarlı bir adım attı ve ilgili arsada ağaçlandırma çalışması gerçekleştirdi.

İzinsiz kesilen ağaçların yerine yenilerinin dikildiği alana yurttaş Dilek Önem ile birlikte arsaya giden LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir, yeşile karşı daha duyarlı ve hassas olunması gerektiği konusunda açıklamalarda bulundular.

Önem’den Başkan Harmancı’ya teşekkür

Arsa sahibi Dilek Önem doğa ile ağaçların koruması gerektiğini söyleyerek ağaçların bilinçli bir şekilde budanması ve kesilmesi gerektiğine dikkat çekti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın çalışmalarını yakından takip ettiğini söyleyen Önem, LTB Başkanı’nın duyarlı bir belediye başkanı olduğunu ve bu nedenle Lefkoşa halkının çok şanslı olduğunu belirtti.

Sahir: Yeşil korunmalı ve arttırılmalı

Yeşil Barış Hareketi Başkanı Doğan Sahir ise konuşmasında ağaçsız bir yaşamın kimsenin hayali olamayacağını belirtti. “Dünya bizim evimizdir. Ağaçsız bir yerde yaşamak evsiz yaşmaktan farksızdır.” dedi.

Sahir yeşilin az olduğu ülkemizde her bir ağacın çok önemli olduğunun altını çizerek, bu konuda işbirliği yapılarak yeşilin korunması ve daha fazlasının oluşturulması gerektiğini belirtti.

Başkan Harmancı: “İnşaat ruhsatı verirken ağaçlandırma şartı koyduk”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, talihsiz bir olay nedeni ile bir araya geldiklerini ve Dilek Önem’in yaşadığı mağduriyeti kendi imkan ve olanakları çerçevesinde giderebilme amacı ile hareket ettiklerini belirterek sözlerine başladı.

Başkan Harmancı, yanlış yapanların yanına kar kaldığı sürece sıkıntıların asla aşılamayacağını belirterek, yanlışlığa verilecek en güzel cevabın ise bugünkü birliktelik olduğunu ifade etti.

Başkan Harmancı çeşitli uygulamalarla yeşilin arttırılması için yeni yöntemler bulmaya çalıştıklarının ve kısa bir süre önce bu konuda somut adımlar attıklarının altını çizdi. Harmancı, bu yöntemlerden bir tanesinin de LTB tarafından verilecek inşaat ruhsatlarında ağaç dikme zorunluluğunun uygulamaya geçmesi olduğunu vurguladı.

Harmancı, diğer bir uygulamanın ise çocuklara ağaç sevgisini kazandırmak olduğunu aktarırken, bu kapsamda 2 yıldan beridir LTB Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesi’nin Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde, ilkokullarda yeşil alanlara ağaç fidanları diktiğini anımsattı. Harmancı fidan dikimlerinin sivil toplum örgütleri ile birlikte planlandığını da kaydetti.

“Budamalarda kurumlarla işbirliği yapıyoruz”

Son dönemde medyada ağaç budamaları ile ilgili bir tartışma olduğuna değinen Başkan Harmancı, yurttaşların da gördüğü fotoğraflara yönelik tepki verdiğini, bunun da normal olduğunu belirtti.

Başkan Harmancı, belediyede alanlarında uzman ziraat mühendisleri ile peyzaj mimarları olduğunu ve ağaç budamalarında Orman Dairesi ile işbirliği içerisinde hareket edildiğini önemle vurgulayarak, bu konuda yaşanan tartışmlarla açıklık getirdi.