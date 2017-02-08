Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Halk Sağlığı Şubesi’ne bağlı Yaşlılara Hizmet Birimi bir açıklamada bulunarak, gerek birime bağlı üyeler, gerekse de Lefkoşalı yurttaşları uyardı.

Birim yaptığı açıklamada, birtakım kişilerin LTB adına birime üye olan bazı yurttaşların evlerine gittiğini, gerek kimlik bilgileri gerekse de ikametgâhları hakkında birtakım sorular sorarak bilgi edinmeye çalıştıkları, itiraz edenleri ise tehdit ederek korkutmaya uğraşına girdikleri ihbarını aldıklarını vurguladı.

“Gelen kişilere LTB tanıtım kartları mutlaka sorulmalı”

Üyelerin arayarak bu durumla ilgili bilgilendirmede bulunmasının ardından LTB olarak Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne başvurarak emniyet güçlerinin durumdan haberdar edildiği belirtildi.

Gerek üyelerin gerekse de tüm diğer yurttaşlara bir de çağrı yapılan açıklamada, yurttaşların evlerine kendini LTB adına geldiğini iddia eden kişilerden LTB personel tanıtım kartlarını görmek istemelerinin önemli olduğunun altı çizildi.