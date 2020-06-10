LTB’den güneyde çalışan işçilere yardım eli

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, güneyde çalışan Kıbrıslı Türkler’in konaklama sıkıntısını aşmak için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Harmancı, “Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yaptığımız temaslar çerçevesinde güneyde çalışan yurttaşlarımızın konaklama sıkıntılarını Lefkoşa’da çözebilme imkanı sağlanmıştır” dedi.

İşte Harmancı’nın açıklaması:

“Dün sınır kapısında yaşanan görüntüler hepimizin yüreğini burktu, insanlık anlamında birçok olguyu sorgulattı.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yaptığımız temaslar çerçevesinde güneyde çalışan yurttaşlarımızın konaklama sıkıntılarını Lefkoşa’da çözebilme imkanı sağlanmıştır.

Bu konuda sıkıntı yaşayan emekçilerimiz kendileri veya aileleri bizlere Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal medya hesaplarından ya da 0548 863 0582 numaralı telefondan whatsapp aracılığı ile ulaşabilirler.”