Lefkoşa Türk Belediyesi, yaz aylarında yapılması öngörülen Bölgesel Çevre Temizliği işleri ile ilgili “hizmet alımı” ihalesine çıktı.

Belediyede 400 aşkın işçi varken hizmet alımına gidilmesi dikkat çekti.

İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilecek ihaleyle ilgili tekliflerin en geç 4 Mayıs Perşembe günü saat 14:30 ’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılması gerektiği belirtildi.

İhaleyle ilgili duyuru LTB’nin resmi sayfasından yapıldı.

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