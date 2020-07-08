LTB'de covid-19 için hareket stratejsi belirlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) iş yerlerine yönelik Covid-19 virüsüne karşı uyulması gereken tedbirleri yeniden hatırlatmak için denetimleri yaparken bir yandan da gelinen aşamayı değerlendirip ortak akılla hareket etmek için Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve ilgili paydaşlarla toplantı gerçekleştirdi.

LTB’den yapılan yazılı açıklamaya göre LTB’nin ev sahipliği yaptığı toplantıya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Devlet Hastanesi eski Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı ve belediye yöneticileri katıldı.

LTB’nin ilgili paydaşlarla bir araya geldiği toplantıda halk sağlığı açısından ortak hareket stratejisi ve atılacak adımlarda ortak akılla hareket edilmesi için görüş birliğine varıldı.



Başkan Harmancı: “Toplum olarak oldukça başarılı bir sınav verildi”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Mart ayı başında Tabipler Birliği, Eczacılar Birliği ve eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ile bir araya gelerek fikir alışverişi sonucunda bilimsel temelde ve ortak akılla Lefkoşa’da belediyenin uygulayacağı tedbirleri açıkladıklarını belirtti.

Başkan Harmancı ilk kez tecrübe edilen zor dönemde toplum olarak oldukça başarılı bir sınav verilen Mart-Nisan-Mayıs aylarını kapsayan dönemde toplumun evlerinde kalması, kurallara uyması ve belediyelerin etkin denetimleri sonucunda sürecin kontrol altında tutulduğunu vurguladı.



Harmancı: “Bize uyulması gereken yeni kurallarla ilgili bildirim veya karar ulaşmadı”

1 Temmuz’dan itibaren yaşanan yeni koşullar ve Bulaşıcı Hastalıklar Yasası tahtında bütün yetkilerin Sağlık Bakanlığı’na devrini de içeren Bakanlar Kurulu kararı ile yeni bir evreyi yaşamaya başladıklarını kaydeden Başkan Harmancı, belediyelere uyulması gereken yeni kurallarla ilgili bir bildirim veya ulaşan karar olmadığına dikkat çekti.

Mevcut ortam içerisinde hem belediyenin neler yapabileceğini ilgili paydaşlarla paylaşmak hem de düşündüklerimizi paylaşarak bir durum değerlendirmesi yapmak için katılan tüm paydaşlara ve uzmanlara teşekkür eden Harmancı, şunları söyledi:

“Gerek bu süreci ortak akılla ve birlikte ele almamıza olanak sağladığınız gerekse LTB’nin iletişim gruplarında toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme adına birlikte öğretici çalışmalar yaptığımız için sizlere çok teşekkür ederim. Yeni dönemde de neler yapabileceğimizi konuşarak, yine sizlerin tavsiyelerinizi bu değerlendirmenin bir parçası haline getireceğiz.”



Gürkut: “LTB’ye uzman görüşlerine verdiği önem için teşekkürler”

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut, toplum sağlığı çalışmalarında yerel yönetimlerin çok önemli bir yeri olduğunu söyleyerek başladığı konuşmasında bu çok önemli dönemde hükümetin zaman zaman birliğin önerilerine ısrarla kulak vermediği bir ortamda LTB’nin kendilerinin de önerileri/tavsiyeleri doğrultusunda çalışmalarını şekillendirmesi ve bu ana çerçevede tedbirleri uygulamasından dolayı Başkan Harmancı ve belediye yönetimine teşekkür etti.



“Eleştirilerimiz kuru bir muhalefet değil, bir meslek örgütünün bilimsel önerileridir”

Toplum olarak başarılı bir dönem geçirdiklerini, bireylerin bu hastalıkla gidişatı belirleyeceğini söylediğini ve sonuçta insanların yüzde 90’lar oranında kurallara uymasıyla bulaşın kontrol altına alındığını kaydeden Dr. Gürkut, ülkenin yurt dışından insan gelişine açılma kararını da içeren yeni süreç yaşanırken ve pozitif vakalar görülmeye başlanmışken gerekli sağlık altyapılarının oluşturulmaması, gerekli iyileştirmeler yapılmaması konusundaki eleştirilerini sadece kuru bir muhalefet olarak değil bu alanda örgütlü bir meslek örgütünün bilimsel temelli önerileri olarak algılanması gerektiğinin altını çizdi.

Tabipler Birliği Yasası’nın kendilerine toplum sağlığını korumak adına çalışmalar yapma görevi verdiğini belirten Dr. Gürkut, sorumluluk alarak insan sağlığı odaklı çalışmalarına, uyarılarına devam edeceklerini de kaydetti



Dizdarlı: “Bir başarı öyküsü yazılmışsa bunu yazan yoğun çalışan sağlıkçılar, belediyeler ve polis teşkilatıdır"

Dr. Bülent Dizdarlı ise Covid-19 virüsüyle mücadelede ülkede bir başarı öyküsü yazılmışsa bu aktif ve yoğun çalışan sağlıkçıların, belediyelerin ve polis teşkilatının başarısı olduğunu söyleyerek bir Kıbrıslı Türk olarak vatandaşlar adına bu kurumlarla gurur duyduğunu ifade etti.



“Bu hükümetin bir pandemi hastanesini yapamaması en büyük eksikliğimizdir”

Dr. Dizdarlı, kötü bir hükümet ve sağlık yönetimi olmasının bu dönemdeki en büyük handikap olduğu görüşünü ifade ederek “Hataların tekrar tekrar yapılması ve hatalara hâlâ devam edilmesi gerçekten üzücüdür. Bu hükümetin bir pandemi hastanesini yapmaması en büyük eksikliğimizdir. Toplum olarak cumhurbaşkanlığı seçimine kurban gidiyormuşuz gibi geliyor. Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı bu işin uzmanı olan sağlıkçılara destek veriyor ama diğer ülke yöneticilerinden bu desteği alamıyoruz.” dedi.



“Belediyelerin yapması gereken düzenli olarak denetimdir”

Bundan sonrası için toplumda yoğun geçen kapanma sonrasında bir bıkkınlık/ rehavet olduğunu ve insanları tekrar evlerine kapatmanın çok zor olacağını düşündüğünü kaydeden Dr. Dizdarlı, bu aşamada belediyeler olarak tek yapılması gerekenin düzenli denetlemelerin gerçekleştirilmesi olduğunu söyledi.

Dizdarlı, bar, kafe gibi yerlerde yoğunluktan dolayı çok büyük sıkıntı olduğunu da gözlemlediğini belirterek, ilgili işyeri sahiplerinin uyarılmasında fayda olacağını söyledi. Parkların dezenfektasyonunun da çok önemli olduğuna vurgu yapan Dr. Dizdarlı, bu uygulamanın devam etmesinin gerekli olduğunu söyledi.



