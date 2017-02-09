LTB'DE BÜTÇE TARTIŞMASI

Ayşe GÜLER

Lefkoşa Türk Belediyesi’nde 2017 bütçesinin görüşüleceği toplantı, UBP’li meclis üyelerinin ‘detaylı çalışma’ yapamadıkları gerekçesi ve talebiyle ertelendi.

Önceki akşam gerçekleşecek toplantıya bir meclis üyesi göndererek erteleme talebinde bulunan UBP’li meclis üyeleri, görüşmeye katılmak yerine hem partide hem de kendi aralarında ‘özel toplantı’ yaptı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, UBP’li meclis üyelerinin toplantıyı erteleme talebinin eski başkan aleyhine başlatılan hukuki süreçle ilgisi olduğuna dair duyumlar alındığını ancak kendisine resmi herhangi bir şeyin iletilmediğini söyledi.

Meclis üyeleri konuştu…

YENİDÜZEN, toplantıya katılmayan UBP’li meclis üyeleriyle görüştü.

UBP’li Meclis Üyesi Ahmet Akbil toplantıya “iş dolayısıyla” gidemediğini kaydetti.

Lefkoşa ve LTB lehine olan her şeye katkı koymaya hazır olduklarını ifade eden LTB Asbaşkanı, UBP’li Meclis Üyesi Akın Aktunç,“Kişiye göre siyaset yapmıyoruz. Küçük değil, büyük düşünüyoruz” dedi.

UBP’li Meclis Üyesi Bülent Çıraklı ise önceki günkü bütçe görüşmelerine ‘belediye meclisinden birkaç üye ile özel toplantı’ yaptıkları gerekçesiyle katılmadıklarını söyledi,

bu konuda ortaya atılan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını savundu.

Öte yandan UBP adına bütçe görüşmelerine katılan tek isim olan Avukat Vedat Tezcan ise gerekli verilerin ellerine toplantıdan 1-2 gün önce ulaşması nedeniyle detaylı çalışma yapamadıklarını, bu nedenle de erteleme talebinde bulunduklarını belirtti.

UBP’Lİ MECLİS ÜYELERİ NE DÜŞÜNÜYOR?

UBP’li Meclis Üyesi Ahmet Akbil: Bütçeyi partisel bazda değerlendiriyoruz

UBP’li Meclis Üyesi Ahmet Akbil, önceki akşamki toplantıya iş dolayısıyla gidemediğini kaydetti.

Akbil, İçişleri Bakanlığı’nın bütçe ile ilgili yazılı rapor hazırlayacağını, bu rapor sonrasında bütçenin tartışılacağını söyledi.

“Artık, seçim zamanı da gelmeye başladı” diyen Akbil, “Bütçeyi partimiz için konuşup onaylamamız gerekirdi. Her zaman istişare içerisinde olurdu.” dedi. Akbil, bütçeyi partisel bazda değerlendirmek istediklerini ifade etti.

UBP’li Meclis Üyesi Akın Aktunç: Kişiye göre siyaset yapmıyoruz. Küçük değil, büyük düşünüyoruz

Lefkoşa ve LTB lehine olan her şeye katkı koymaya hazır olduklarını ifade eden LTB Asbaşkanı, UBP’li Meclis Üyesi Akın Aktunç,“Kişiye göre siyaset yapmıyoruz. Küçük değil, büyük düşünüyoruz” dedi.

Aktunç, kendisi dışındaki diğer UBP’li meclis üyelerinin bütçeyle ilgili bilgi istediğini, kafasında soru işareti olanlara gerekli bilgilendirmeyi yaptığını ifade etti.

Toplantıyı erteleme talepleri ile ilgili ortaya atılan iddialarla ilgili de konuşan Aktunç, “İddialar siyasidir. Belediyede siyaset yapmadık, yapmayacağız” şeklinde konuştu.

Aktunç, geçmiş dönemdeki ilk bütçe toplantısında da erteleme talebinde bulunduklarını hatırlatarak, “Belediye meclis üyelerinin bilinçli olarak evet veya hayır demesi lazım. Bu bilgileri soru işareti olanlara aktarmam gerekirdi. Aktardım. Toplu düşünerek hareket edeceğiz” dedi.

UBP’li Meclis Üyesi Bülent Çıraklı: Belediye meclisinden birkaç üye ile özel toplantı yaptık, bu nedenle toplantıya katılmadık

UBP’li Meclis Üyesi Bülent Çıraklı ise önceki günkü bütçe görüşmelerine ‘belediye meclisinden birkaç üye ile özel toplantı’ yaptıkları gerekçesiyle katılmadıklarını söyledi, toplantıya gelmeyeceklerinden LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın haberinin olduğunu dile getirdi.

Bu konuda ortaya atılan iddiaların gerçekleri yansıtmadığını da savunan Çıraklı, “Halk menfaati doğrultusunda hareket diyoruz. Önceki günkü toplantı, bütçenin onaylanması değil görüşülmesiydi. Tüm çabalarımız halkın menfaati. Kararlarımızda da onu uyguluyoruz” dedi.

UBP’li Meclis Üyesi Avukat Vedat Tezcan: Detaylı çalışma yapamadık, erteleme talep ettik

UBP adına bütçe görüşmelerine katılan tek isim olan Avukat Vedat Tezcan ise gerekli verilerin ellerine toplantıdan 1-2 gün önce ulaşması nedeniyle detaylı çalışma yapamadıklarını, bu nedenle de erteleme talebinde bulunduklarını söyledi.

Tezcan, toplantı günü ayrıca UBP’li belediye meclis üyelerinin kendi aralarında ve partide toplantılarının olduğunu ifade etti.

Tezcan, parti içerisinde bütçeyi konuşmadıklarını da sözlerine ekledi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı: Duyum var ancak resmi bir şey iletilmedi

LTB Başkanı Mehmet Harmancı ise önceki günkü toplantının UBP’li meclis üyelerinin talebi üzerine 15 Şubat’a ertelendiğini söyledi, ‘Erteleme talebinin eski başkan Bulutoğluları’na başlatılan hukuki süreçle ilgisi var mı?’ sorusuna “Bu yönde duyumlar alıyorum ancak resmi bir şekilde bana herhangi bir şey iletilmedi” diye yanıt verdi.

Gelecek hafta gerçekleşecek toplantıda sıkıntı yaşanacağına inanmadığını da ifade eden Harmancı, bütçe çalışmalarının Aralık ayında tamamlandığını hatırlattı.

Harmancı, daha önce ‘su’ konusu nedeniyle CTP Grubu’nun toplantı erteleme talebinde bulunduğunu da dile getirerek, “Önceki günkü toplantıda UBP’li meclis üyeleri toplantıyı erteleme talebinde bulundular. Biz de kabul ettik” dedi.