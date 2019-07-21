LTB Yenişehir Bölgesi 4. Etap Kanalizasyon İhalesi imzalandı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), şehrin altyapısına yönelik öz kaynaklarıyla yaptığı yatırımlar kapsamında “Yenişehir Bölgesi 4.Etap Kanalizasyon ihalesini” imzaladı.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile ihaleyi kazanan Sıtkıoğulları Construction adına Sıtkı Sıtkıoğulları tarafından imzalanan ihale ile toplam 9 sokakta kanalizasyon hattı döşenecek.

180 günde tamamlanması kararlaştırılan ihale ile 195 hane, kanalizasyona bağlanacak, toplam uzunluk ise 1,5 kilometre olacak.

İhale kapsamında Şht. Halil Recep Sokak, Şht. Ahmet Hasan Sokak, Şht. Mehmet Bayram Sokak, Şht. Hüseyin Hasan Sokak, Şht. Cemil Çelik Sokak (kısmi), Sipahi Sokak, Şht. Hüseyin Bora Sokak, Şht. Kamil Balkan Sokak (kısmi) ve Şht Naim Hüseyin Sokak, kanalizasyon sistemine dahil edilecek.

Harmancı: “Hedef; 2 yıl içerisinde Yenişehir’deki kanalizasyon işlerini bitirmek”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Yenişehir bölgesinin 80’li yıllardan beridir beklentisi olan ve Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’nin batı kısmında kalan bölgeleri ilgilendiren ihaleyi imzalamaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

İhale ile özellikle sivil savunma lojmanlarından kaynaklanan sıkıntıların giderileceğini belirten Harmancı, çalışmaların tamamlanması ile bölgenin rahatlayarak çağdaş belediyecilikle yeniden birleşeceğini vurguladı.

Harmancı, bu ihalenin tamamlanmasının ardından bir sonraki etaba geçileceğini, 2 yıllık bir süre içerisinde de Yenişehir’in kanalizasyon işlerini tamamen bitirmeyi hedeflediklerini söyledi.