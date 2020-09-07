LTB tüm oyun alanlarını kapattı

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı bir takım yeni önlemler aldığını duyurdu, tüm parkları ve özel işletmelerde bulunan çocuk oyun alanlarını kapattıklarını sosyal medya üzerinden açıkladı.

Harmancının paylaşımı şöyle:

Başa dönmüş durumdayız, tüm parklarımızda ve özel işletmelerimizde bulunan çocuk oyun alanlarını kapatmış durumdayız. Tüm Restaurant, Cafe ve barlarda önemli tedbirleri işletmelerimize aktarıyoruz.

Sosyal mesafe ve hijyen kurallarını düzgün uygulayamayacaksak geleceğimiz nokta yine toptan kapanma noktası olacaktır ki bu da işletmelerimizin ekonomik olarak kaldırabileceği bir durum değil.

Adaylar ise tüm propaganda çalışmalarını digital ortama almalı ve sadece basın yayın aracılığı ile propaganda çalışmaları devam etmeli. Zaten tüm adayları herkes biliyor.”