LTB: “Susuz kalınmaması için araba ve kaldırım yıkamayın”

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), su kesintisi yapılacak olmasından dolayı suyun tasarruflu kullanılması, araba ve kaldırım yıkanmaması çağrısında bulundu.

LTB, Geçitköy Barajı ve Pompa Tesislerinde yapılacak bakım, onarım ve düzenleme çalışmaları nedeniyle 16 Eylül’e kadar şehre su verilmeyeceği; suyun verilmeye başlanmasından sonra, rotasyon usulüne göre ve olanaklar nispetinde dağıtılacağını açıkladı.

Açıklamada, susuz kalınmaması için araba ve kaldırım yıkanmaması, temel ihtiyaçlar dışında suyun boş yere ve gereksiz kullanılmaması çağrısında bulunuldu.