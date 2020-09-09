LTB kampanya başlattı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) eğitimde fırsat eşitliği için kampanya başlattığını, 10 bilgisayar alımı için girişim yaptığı açıklandı.

LTB’nin “Eğitim Ayrımsız Her Çocuğun Hakkı” adı altında başlattığı kampanyaya katkıda bulunmak isteyen yurttaşların 0548 863 05 82 numaralı hatta hem telefon hem de whatsapp aracılığı ile ulaşabileceği duyuruldu.

Belediyeden verilen bilgiye göre, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, eğitimin ayrım olmaksızın her çocuğun hakkı olduğunu belirterek, “Bu süreçte hiçbir çocuk eğitimden mahrum edilmemeli. Bir başlangıç olması adına 10 bilgisayar alımı için girişim başlattık” dedi.

Harmancı, “Eminim ki eğitimde fırsat eşitliği için bu kez de bilgisayar, tablet, laptop için el ele vereceğiz, yine paylaşarak başaracağız” şeklinde konuştu.