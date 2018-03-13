LTB Kadın Sığınma Evi yararına gece düzenlendi

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) bünyesinde hizmet veren ve ülkedeki tek kadın sığınma evi olan LTB Kadın Sığınma Evi yararına Bellapais Manastırı’nda müzik, dans ve şiir gecesi düzenlendi.

LTB Kadın Sığınma Evi Yararına bağış toplamak ve farkındalık yaratılmak amacıyla Oya Kutsal tarafından düzenlenen Geceye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler, LTB Başkanı Mehmet Harmancı, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve çok sayıda sanat sever katıldı.

Gönüllü öğretmen sanatçı ve danscıların destak verdiği gece soprano Vasfiye Cakırtaş ve piyanist Prof.Cevanşir Guliyev’in müzik dinletisi ile başladı. Gecede ayrıca, Kıbrıs Havaları Derneği, Zeki Karahanoğlu, Serkan Soyalan, Hasan Günyüz, Vasfiye Çakırtaş, Özgen Özyönüm, Oya Kutsal, Alev Müezzinoğlu, Bedia Balses Çeliker, Ogan Güntem, Zeki Karahanoğlu, Hasan Sarpten, Filiz Yuvalı, Akdeniz Tango Akademisi, Tango Siempre ve YDU Modern Dans Topluluğu sahne aldı.