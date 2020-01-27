LTB, içme suyu ana isale hattında çalışmalar yapacak
Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yer alan ve kente su sağlayan içme suyu ana isale hattı üzerinde oluşan arızadan dolayı yarın saat 08:00’den itibaren onarım çalışmaları yapılacağını duyurdu.
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Lefkoşa Türk Belediyesi, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yer alan ve kente su sağlayan içme suyu ana isale hattı üzerinde oluşan arızadan dolayı yarın saat 08:00’den itibaren onarım çalışmaları yapılacağını duyurdu.
LTB’den yapılan yazılı açıklamada, müdahale sırasında su kesintisi olabileceği kaydedildi.
Su kesintisi yapılması durumunda, çalışmaların seyrine göre şebekeye su verilebileceği belirtilerek, yurttaşların su sıkıntısı yaşamaması için suyu idareli kullanması istendi.
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Etiketler : ltb, yol çalışma, trafik
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