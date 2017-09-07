LTB gıda denetimlerini sürdürüyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) rutin olarak gerçekleştirdiği işyeri denetimlerini geçtiğimiz hafta da sürdürdü. LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri bayramı da kapsayan 28 Ağustos-2 Eylül 2017 tarihleri arasında mesai içerisinde yapılan denetimlere ek olarak bazı restoran ve barların aktif olarak çalıştıkları akşam saatlerinde de denetimler yaptı. Bayram yerinin kurulduğu Lefkoşa Fuar alanında gıda satışı yapılan standları da denetimden geçiren LTB Halk Sağlığı Şubesi toplam 65 denetim gerçekleştirdi.

4 işyerine para cezası kesildi

LTB Halk Sağlığı Şubesi yaptığı denetimler sonucunda Cuba Havana Latino Bar ile fuar alanında bulunan Lezzet Durağı(Mehmet Keçeli), İsmail Usta’nın Yeri ve Krepçi (Hasan Altıok) isimli işyerlerine sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle Belediyeler Yasası gereği para cezası kesti.

28 Ağustos-2 Eylül 2017 tarihleri arasında denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 1 kuaför, 1 fırın, 3 kafeterya, 3 restoran, 3 meyhane, 10 bar, 1 fırın ve fuar alanında faaliyet gösteren 43 gıda satış standı.