LTB Engelsiz Dans Okulu’na kayıtlar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve LTB Engellemeyen Şehir Birimi tarafından bu yıl üçüncü dönemi başlatılacak Engelsiz Dans Okulu’na kayıtlar başladı.

LTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, kayıtlar şubat ayının ilk haftasına kadar devam edecek.

LTB Engellemeyen Şehir Birimi ile Stüdyo 21 işbirliğinde yürütülen çalışmalar çarşamba günleri saat 14.00-15.30 saatleri arasında Belediye Pazarı yanında yer alan Stüdyo 21 dans salonunda yapılacak.

Katılımın ücretsiz olduğu dans kurslarına kayıt ve detaylı bilgi için 0542 888 1992 numaralı telefon aranabilir.

(TAK)