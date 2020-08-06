LTB çalışma saatlerini geçici olarak tadil etti

LTB, sıcak hava nedeniyle bugün ve yarın çalışma iş sonlandırma saatini geçici olarak tadil etti.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Meteoroloji Dairemiz bugün ve yarın aşırı sıcakların bölgeyi etkileyeceği konusunda uyarı yapmıştır.

Lefkoşa Türk Belediyesi güneşle direk temas edilen iş kollarında bugün ve yarın çalışma iş sonlandırma saatini sabah 11:30 şeklinde geçici olarak tadil etmiştir.” ifadelerini kullandı.