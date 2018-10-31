LTB, 'cadılar' için tedbir aldı

Lefkoşa Türk Belediyesi, şehirde güvenliği sağlamak amacıyla Lefkoşa’da ve özellikle de Osmanpaşa Caddesi’nde 31 Ekim’de Cadılar Bayramı dolayısıyla yapılacak etkinlikler için bir dizi tedbir aldığını, gerekli görülen noktalarda yolun trafik akışına kapatılabileceğini duyurdu.



LTB tarafından yapılan yazılı açıklamada, geçen yıl yaşanan kontrolsüz ve güvenliğin sağlanamadığı bir durumla karşı karşıya kalmamak için herhangi bir yol kapatmasına önceden gidilmeyeceği ancak alınabilecek tüm tedbirler için hazırlıkların yapıldığı kaydedildi.



Herhangi bir insan ve araç sıkışıklığının yaşanmaması için, eğlencenin cadde içerisine taşmasının gözlenmesi durumunda gereken tedbirlerin alınacağı belirtilen açıklamada, “Halkımızın güvenliği ve huzuru göz önünde bulundurularak, Osmanpaşa Caddesi, gerek görülen noktalarında yol güvenlikli bir şekilde trafik akışına kapatılacak. Konuyu kamuoyunun bilgisine getiririz” denildi.



Açıklamada, geçtiğimiz yıl gecenin ilerleyen saatlerinde kontrolsüz bir şekilde kendiliğinden kapanan Osman Paşa Caddesi’nde sorunlar yaşandığı ve özellikle bölge halkının bundan olumsuz etkilendiği de hatırlatıldı.