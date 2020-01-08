LTB Başkanı Harmancı'dan korkutan uyarı: "5 koldan Lefkoşa'ya su girişi var'

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tüm derelerin aktif olduğunu ve 5 koldan Lefkoşa'ya su girişi bulunduğunu belirtti, uyardı: Çok ağır bir akşam bizleri bekliyor.

Harmancı'nın açıklaması şöyle:

Çok ağır bir akşam bizleri bekliyor, Kanlıdere aktif, Dikmen’den gelen dere aktif, Kanlıköy kolu aktif güneyden gelen asi dere aktif ve Gönyeli barajının taşması başlamış durumda. 5 koldan Lefkoşa’ya su girişi vardır.

Öğlen saatlerinde meydana gelen bazı su baskınlara ekiplerimiz müdahale etmeye devam ediyor.

Özellikle dere kenarında evleri bulunanların bu akşam araçlarını dere kenarlarına park etmemesi yaşanabilecek taşmalardan daha az etkilenmeyi sağlayacaktır.

Tüm ekiplerimizle görev başındayız.