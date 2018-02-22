LTB 4 gece kulübünü kapattı!

Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından belediye sınırları içerisinde bulunan 4 gece kulübü kapatıldı. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet harmancı, 2016 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüplerinin 2017 yılından itibaren izinlerinin yenilenmeyeceği yönündeki karara binaen belediye sınırları içerisindeki 4 gece kulübünün kapatıldığını açıkladı. Harmancı, bu konuda yasa yapıcının hareket etmemesi ve seks işçiliği konusunda yasal bir zemin imkanı yaratılmamasının bu sonucu doğurduğunu belirtti.

Harmancı’nın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım şöyle:

“Önemli bir konuda kamuoyuna bilgi vermek istiyorum. Bildiğiniz üzere 2016 yılında Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren gece kulüplerinin 2017 yılından itibaren izinlerinin yenilenmeyeceğini belirten bir karar alınmıştı.

2017 yılı başında bu kararın durdurulmasına yönelik olarak gece kulüpleri tarafından aleyhimize dava dosyalanmıştı. Mahkemenin kısa sürede sonlanmasına istinaden sözlü taahhütler çerçevesinde mahkeme karar alana dek gece kulüplerinin faaliyetlere yönelik bir müdahalede bulunmayacağımızı belirtmiştik. Aradan geçen süre zarfında kayda değer bir ilerleme yaşanmadığından geçtiğimiz hafta mahkemeye sözlü taahhüdümüzün artık geçerli olmadığını söylemiştik.

Bugün itibarı ile Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren 4 gece kulüpleri tarafımızdan kapatılmıştır. Bir kez daha altını önemle çizerim ki aradan geçen bu kadar yıllık süre zarfında bu konuda yasa yapıcının hareket etmemesi ve seks işçiliği konusunda yasal bir zemin imkanı yaratılmaması bu sonucu doğurmuştur. Beklentimiz ve talebimiz en kısa sürede seks işçiliği tanımının yapılarak burada işletilen/işlemek zorunda bırakılan kadınların temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınmasının sağlanmasıdır.