‘Lost in Mad’ ilgi gördü

Girne’de Port Cratos Hotel’e bağlı olarak hizmet veren Mad Club’ta eğlence her hafta olduğu gibi geçtiğimiz hafta sonu da sürdü. Geçtiğimiz Cumartesi gecesi düzenlenen ve “Lost in Mad” konseptiyle organize edilen gecede mekan tıklım tıklım doldu. DJ Umut Özsoy, Emre Üstünkaya ve Bill Dalton’un setleriyle eğlencenin doruğa çıktığı gecede, Mad Club’ın konukları özel bir gece yaşadı. Mad Club’ta eğlencenin yanı sıra şıklık yarışı da yaşandı. Konuklar birbirinden şık kıyafetleri ile gecede göz kamaştırdı.