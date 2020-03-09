Lort'un ölüm nedeni: iç ve dış kanama
Girne’de dün akşam bıçaklanarak öldürülen Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı. Yapılan otopside Lort'un ölüm nedeninin iç ve dış kanama olduğu tespit edildi.
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Girne’de dün akşam bıçaklanarak öldürülen Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Girne’de dün akşam A.Ç. tarafından bıçaklanarak cinayete kurban giden Elif Lort’un yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “delici / kesici alet yaralanmasına bağlı, iç organ ve büyük damar kesileri, iç ve dış kanama” sonucu olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : Polis Basın Bülteni, Elif Lort, cinayet
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