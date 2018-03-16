Lord’s Palace Hotel “Tiyatrocuk” Grubu İle el ele

Lord’s Palace Hotel, Lefkoşa Kadın Sığınma Evi’ne destek olmak için “Tiyatrocuk” grubu ile el ele verdi.

Oyun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde Lord’s Palace Hotel, Majesty Salonu’nda sahne alacak.

Çoğunluğu öğretmen olan amatör oyuncuların bir araya gelerek kurduğu “Tiyatrocuk” ekibi tarafından sosyal sorumluluk projesi olarak hazırlanan “Bizim Evde Neler Oluyor?” adlı iki perdelik komedi oyunu, güldürerek yardım toplamaya devam ediyor. Daha önce birçok farklı salonda farklı amaçlar için sergilenen bu projeye ortak olmak amacıyla Lord’s Palace Hotel de kollarını sıvayarak hem tiyatroya hem de LTB Kadın Sığınma Evi’ne destek olmak için Tiyatrocuk ekibi ile elele verdi. Şebnem Çobanoğlu ve Seçil Besim’in yazıp düzenlediği oyunda, Ruhsan Ankay, Zekiye Boral, Birol Tatlıcıoğlu, Seçil Besim, Aslıhan Kortmaz, Şebnem Çobanoğlu, Gözde Latifoğlu, İbrahim Toprak, Nilgün Ortaş, Zehra Faiz, Aytül Tükkan rol alıyor.

Ayrıntılı bilgi ve ön rezervasyon; 0548 855 99 99