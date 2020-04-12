Lordfx Güvenilir Mi?

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Lordfx firması güvenilirliği incelendiğinde, firmanın güvenilirliği;

Forex piyasasındaki firmalar incelenirken güvenilir olup olmadıkları konusu incelenirken şu hususlar incelenmektedir:

Firmanın lisansı var olup olmadığı

Firmanın kullanıcı yorumlarının olumlu olup olmadığı

Firmanın para yatırma ve çekme konusunda sorun yaşatıp yaşatmadığı

Lordfx firmasının güvenilir olup olmadığını anlamak için kullanıcı yorumları önem arz etmektedir. Çünkü kullanıcı yorumları firmanın sunduğu hizmeti deneyimleyen yatırımcılar tarafından yazılmaktadır. Firma hakkında kullanıcı yorumları incelendiğinde firmanın hakkında olumlu yorumların yapılmadığı göze çarpmaktadır. Özellikle firmanın para çekme işlemlerinde oldukça sorun yaşatan bir firma olduğu ve bu firma aracılığı ile yatırım yapılmaması gerektiği yorumlarda sıkça göze çarpmaktadır.

Lordfx Firmasının Denetçisi Var Mı?

Lordfx firması lisansı olmayan bir firmadır. Lisans forex piyasasında faaliyet gösteren firmalar için oldukça önemli bir konudur. Lordfx firması internet sitesi incelendiğinde firmanın internet sitesinde lisansını var gösteren bir firmadır. Ancak lisans aldığını iddia ettiği firma lisans veren bir firma değildir. Lordfx firmasının bu hareketi, firmanın dolandırıcı olabileceği ihtimalini güçlendirmektedir.

Lisans veren firmalar yani denetçi kurumlar, forex piyasasında faaliyet gösteren firma ile yatırımcı arasında bir sorun yaşanması halinde firmayı denetleyebilmekte ve firmanın haksız çıkması halinde firmayı cezalandırabilmektedir.

Yatırımcıların lisans konusunda unutmaması gereken en önemli nokta ise lisansı olan her firmanın güvenilir olmadığıdır. Çünkü yatırımcı firmanın lisansı kadar firmanın lisans aldığı firma da önem arz etmektedir.

Lordfx Firmasının Alt Limiti Var Mı?

Lordfx firması alt limiti olan bir firmadır. Lordfx firması yatırımcıların işlem yapabilmesi için hesaplarına minimum bir para yatırma talebinde bulunmaktadır. Lordfx firmasının alt limiti 100 Dolardır.

Lisansı olmayan ve hakkında bu kadar çok şikayet bulunan bir firmanın alt limit talep etmesi firmanın olumsuz taraflarından bir tanesidir.

Lordfx Firmasının Kaldıraç Oranı Kaçtır?

Lordfx kaldıraç oranı 1:500’dür. Bu oran Avrupa merkezli firmaların çok üstünde olan bir orandır. Ancak Lordfx firması merkezinin bulunduğu yeri İngiltere olarak göstermektedir. Ancak firma Avrupa merkezli forex piyasasındaki firmaların sağladığı şartları sağlamamaktadır.