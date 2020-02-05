Lord için yeni avukat atandı
7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
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7 yaşındaki oğlunu öldürmekten yargılanan Bilge Lord Kunduracı, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.
Cinayet davasında Avukat Mehmet Kaptan Bensen’in geri çekilmesi ve Lord’un yeni bir avukat talep etmesi üzerine Lefkoşa Mahalli Baro Başkanı Arzu İzveren Bilge Lord’a avukat Kaya Muhtaroğlu’nun atanmasını önerdi.
Mahkeme, Muhtaroğlu’nu sanığın avukatı olarak atadı. Muhtaroğlu, davayı incelemek için süre talep etti.
Oğlunu planlayarak, iki gün boyunca göğüs ve karın kısmından defalarca bıçaklayarak öldürmekle itham edilen ve ithama karşılık, “Hayır kabul etmiyorum” yanıtını veren Kunduracı’nın Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nde davası 10 Şubat’a ertelendi.
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Etiketler : Bilge Lord Kunduracı, Ercan Kaya Kunduracı, cinayet, mahkeme
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