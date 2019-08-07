Lord cinayetle itham edilecek

Gönyeli’de 2018 yılında oğlu Ercan Kaya Kunduracı'yı öldürmekle suçlanan ve Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Bilge Lord davasında ara karar bugün açıklandı.

Hatırlanacağı üzere Lord’un avukatı Mehmet Bensen müvekkilinin itham edilme yetkisi ve akıl sağlığı olmadığını iddia etmişti. İddiaların ardından ise duruşma yapılmıştı.

Lord’un anlama ve kavrama yetisi olup olmadığı uzun bir süre tartışılırken mahkeme davanın ara kararını bugün açıkladı. ‘Akıl sağlığının yerinde olmadığına’ ilişkin müracaatını reddeden mahkeme Bilge Lord'un 20 Eylül'de itham edilmesine karar verdi.