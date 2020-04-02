LONDRA’DAN YİNE ACI HABER

Birleşik Krallık’tan yine bir acı haber geldi, Kıbrıslı toplumundan bir isim daha hayatını kaybetti.

İngiltere’de Covid-19 salgınında yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin sayısı, günün ilk saatlerinde 26 oldu. Ergazili Osman Mehmet Gezginel, 67 yaşında hayata tutunamadı. Londra’nın Edmonton bölgesinde yaşayan Osman Mehmet Gezginel, North Middlesex Hastahanesi’nde coronavirüs tedavisi görüyordu.

İNGİLTERE’DE HAYATINI KAYBEDEN KIBRISLI TÜRKLER

Ahmet Raşit

Elmaziye Kamil

Yıldıray Faik

Mustafa Ahmet

Kamil Ahmet

Şengül Besim

Mehmet Abdurrahman

Güney Osman Tarzan

Doğan Konkurt(Ahmet)

Safi Levent

Mustafa Mehmet

Hasan Ali

Hüseyin Yusuf Şuft

Zülfiye Osman

Niyazi Numanoğlu

Mehmet Erdoğan

Rahme Erodğan Tayip

Fezile Mustafa

Arif Niyazi

Samime Bilginer

Çetin Çetinkaya

Serdar Balı

Tayfun Salih

Ahmet Kamil

Osman Mehmet