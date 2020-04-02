LONDRA’DAN YİNE ACI HABER
Birleşik Krallık’tan yine bir acı haber geldi, Kıbrıslı toplumundan bir isim daha hayatını kaybetti.
Birleşik Krallık’tan yine bir acı haber geldi, Kıbrıslı toplumundan bir isim daha hayatını kaybetti.
İngiltere’de Covid-19 salgınında yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin sayısı, günün ilk saatlerinde 26 oldu. Ergazili Osman Mehmet Gezginel, 67 yaşında hayata tutunamadı. Londra’nın Edmonton bölgesinde yaşayan Osman Mehmet Gezginel, North Middlesex Hastahanesi’nde coronavirüs tedavisi görüyordu.
İNGİLTERE’DE HAYATINI KAYBEDEN KIBRISLI TÜRKLER
Ahmet Raşit
Elmaziye Kamil
Yıldıray Faik
Mustafa Ahmet
Kamil Ahmet
Şengül Besim
Mehmet Abdurrahman
Güney Osman Tarzan
Doğan Konkurt(Ahmet)
Safi Levent
Mustafa Mehmet
Hasan Ali
Hüseyin Yusuf Şuft
Zülfiye Osman
Niyazi Numanoğlu
Mehmet Erdoğan
Rahme Erodğan Tayip
Fezile Mustafa
Arif Niyazi
Samime Bilginer
Çetin Çetinkaya
Serdar Balı
Tayfun Salih
Ahmet Kamil
Osman Mehmet