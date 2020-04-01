Londra’dan peş peşe acı haberler

Londra’daki Kıbrıslı toplumunun çınarlarından, sendikacı, Kıbrıs sevdalısı Kamil Ahmet’in (87) ardından, oğlunun da yaşamını kaybettiği bildirildi.



Kamil Ahmet’in oğlu 1957 doğumlu Ahmet Kamil’in kalp krizinden öldüğü, aynı zamanda Covid-19 tedavi gördüğü öğrenildi. Baba mesleği ayakkabıcılığı sürdüren Ahmet Kamil’in ölümü İngiltere’deki Kıbrıslı toplumunda üzüntüye neden oldu.



Küresel salgın korona virüs İngiltere’de ciddi can kayıplarına yol açarken, burada yoğun yaşayan Kıbrıslı Türklerden de üzücü haberler geliyor.



Kamil Ahmet 24 Mart sabahı tedavi gördüğü hastanede koronovirüsten dolayı yaşamını kaybetmişti…

Kıbrıs’ta 1950’lerde TMT’nin ölüm listesinde yer aldığı için Londra’ya göçen Kamil Ahmet’in ardından acı haber bu kez oğlundan geldi.



Kamil Ahmet’in oğlu Hüseyin Kamil babasının koronovirüsten dolayı son 10 gündür gönüllü ev karantinasında olduğunu belirtmiş, “Rahatsızlanınca ambulansla en yakın hastaneye götürüldü. Babamızın rahatsızlığının biz yaşlılık şikâyetlerinden kaynaklandığını düşünüyorduk. Ertesi günü babamızın ‘koronovirüsten’ dolayı vefat ettiği söylendi. Ölüm raporuna da öyle yazılmış” demişti.