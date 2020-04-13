Londra'dan bir acı haber daha

Birleşik Krallık’tan yine bir acı haber geldi, Kıbrıslı Türk toplumundan bir isim daha hayatını kaybetti. Londra Gazete'nin haberine göre, Yeşilköylü, 67 yaşındaki Mustafa Enver de salgın sebebiyle iki gün önce hayatını kaybetti.

İngiltere’de Covid-19 salgınında yaşamını yitiren Kıbrıslı Türklerin sayısı böylece 57 oldu.

İNGİLTERE’DE CORONVİRÜS’E YENİK DÜŞEN KIBRISLI TÜRKLER



1 Ahmet KAMİL

2 Ahmet RAŞİT

3 Arif NİYAZİ

4 Ayşe ALİ

5 Aynur HÜSEYİN

6 Aynur Talat GUSELLA

7 Burhan MUSTAFA.

8 Çetin ÇETİNKAYA

9 Doğan AHMET (KONKURT)

10 Elmaziye KANLI ?

11 Emine AZİZ

12 Enver ARİF

13 Erbay YILMAZ.

14 Ergün OSMAN

15 Ersin Mehmet SOYALAN

16 Ferhat HAKKI

17 Fezile MUSTAFA

18 Güney Osman TARZAN

19 Hanife MEHMET

20 H.Y.Ş.

21 Hasan ALİ

22 Hatice Yusuf VECİ

23 Hilmi MİKSİ

24 Hüseyin AHMET

25 Hüseyin KAVAZ

26 Hüseyin Yusuf ŞUFTA

27 İbrahim MERCAN

28 İbrahim MUHARREM

29 Kamil AHMET

30 Mehmet ABDURRAHMAN

31 Mehmet ERDOĞAN

32 Mustafa AHMET

33 Mustafa ENVER

34 Mustafa İBRAHİM

35 Mustafa MEHMET.

36 Mustafa ŞÜKRÜ

37 Niyazi NUMANOĞLU

38 Osman MEHMET

39 Özcan AYGIN

40 Özkan HÜSEYİN

41 Rahme Erdoğan TAYİP

42 Rifat Hasan REZVAN

43 Sare TEK

44 Safi LEVENT

45 Salih BALİ

46 Salise Togay DEMİRAĞ

47 Samime BİLGİNER

48 Serdar BALI

49 Sultan ŞEVKET.

50 Sündüz Yusuf RAMADAN

51 Şakir CEMAL

52 Şengül BESİM

53 Tayfun SALİH

54 Türker ENVER

55 Yaşar CEVAHİR (Usta)

56 Yıldıray FAİK

57 Zülfiye OSMAN.