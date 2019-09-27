Londra’dan acı haber: İlker Kılıç’ı kaybettik
Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan, Kıbrıslı Türklerin örgütlü mücadelesinin önemli isimlerinden İlker Kılıç yaşamını kaybetti.
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Uzun yıllardır İngiltere’de yaşayan, Kıbrıslı Türklerin örgütlü mücadelesinin önemli isimlerinden İlker Kılıç yaşamını kaybetti.
Sol hareketin önemli isimlerinden İlker Kılıç’ın Londra’dan gelen ölüm haberi sevenlerini sarstı.
Kılıç, Toplum Merkezi ve Cumhuriyetçi Türk Partisi Londra Örgütü’nde de önemli görevler üstlenmişti.
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