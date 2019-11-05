Londra’daki Fuarda Dome Otel’e büyük ilgi

Hem doğal konumu, hem konuksever ve güler yüzlü personeli, hem de yönetim yapısı ile ülkemiz turistik tesisleri arasında müstesna bir yere sahip olan Dome Otel’e uluslararası alanda da ilgi giderek artıyor.

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen World Travel Market (WTM) 2019 Turizm Fuarı’nda açılan Dome Otel standı büyük ilgi görüyor.

4 Kasım’da açılan ve 6 Kasım’a kadar sürecek World Travel Market 2019 Turizm Fuarı’na Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de katılıyor. Dünyanın ikinci büyük turizm fuarı olarak kabul edilen World Travel Market, Excel Fuar Merkezi’nde dünya turizm sektörünün önde gelen temsilcilerini ağırlıyor.

World Travel Market 2019 Turizm Fuarına bu yıl 181 ülkeden yaklaşık 4 bin 600 firma katılıyor. Fuarın 52 bin turizm profesyoneli tarafından ziyaret edilmesi bekleniyor.