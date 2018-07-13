Londra'da Trump'a protesto

Parlamento meydanında toplanan kalabalık, gösterileri Bebek Trump balonunu uçurarak başlattı.Bir çok farklı kadın hareketi, kurumu ve grubundan kadınlar da Trump'a karşı ayrı bir kadın protestosu örgütledi. BBC binası önünden başlayan bu protesto gösterisine katılan kadınlar, Parlamento meydanına yürüyor. Sabah 9.30 sularında "bebek bakıcıları" tarafından tezahüratlar arasında uçurulan 6 metre boyunda, elinde cep telefonu tutan bezli Bebek Trump balonunu göstericiler topladıkları 29 bin sterlin bağışla yaptırmış ve Londra belediye başkanı Sadiq Khan'dan uçurmak için izin almışlardı.

İngiltere'ye iki günlük ziyaretine dün akşam başlayan Donald Trump, bugünkü temaslar öncesinde görüşmelerin şimdiden çok verimli geçtiğini, ticaret, savunma ve terörle mücadele dahil bir çok konuyu ele aldıklarını söyledi ve iki ülke arasındaki ilişkiler hakkında "İlişkiler çok çok güçlü. Çok iyi ilişkilerimiz var" diye konuştu.

Liderler dün gece göstericilerin ulaşamayacağı bir yerde, Londra dışındaki Bleinham Sarayı'nda Başkan ve eşi onuruna düzenlenen şaşaalı baloda biraraya gelmişler ve akşam yemeği süresince konuşmuşlardı. Bugün Ortadoğu dahil dış politika konularını ele almaları beklenen Trump ve May bir ortak basın toplantısı da yapacak.