Londra’da kontrolden geçecek

Türk Ocağı’nın anlaşma sağladığı Fildişi Sahilli yıldız Emmanuel Eboue, sağlık kontrollerinde bazı bulgulara rastlanması sonrası Londra’da kontrolden geçmek için adadan ayrıldı. Kan değerlerinde ortaya çıkan bazı bulgulardan dolayı Londra’ya giden Eboue bugün sabah saatlerinde kontrolden geçecek. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda eksik evrakları olduğu için lisansı çıkmayan deneyimli oyuncunun yapılacak sağlık kontrolünde çıkacak neticeye göre adaya geri dönüp dönmeyeceği netleşecek.

Altınör: “Londra’da kontrol edilecek”

Yenidüzen’e Eboue’nin durumu ile ilgili açıklama yapan Türk Ocağı başkanı Fahri Altınör, oyuncunun yaşadığı sorunun böbrekleri ile ilgili olduğunu söyledi. Altınör, Eboue’nin Londra’da kendi doktorunda kontrolden geçeceğini, çıkacak neticeye göre hafta başında adaya geri geleceğini ifade etti.

Birinci: “Londra’da tetkikler yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz”

Emmanuel Eboue’nin yakın arkadaşı ve adaya gelmesinde aracı olan isim olan menajer Tekin Birinci de konu ile ilgili olarak sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. Birinci, “Malesef Eboue’nin sağlık sorunu gerçek ama hemen felaket tellallığı yapılmasın. Kan değerlerinde olumsuzluklar görüldüğü için bu gece (dün gece) İngiltere’ye uçacak. Gerekli tetkikler orada yapıldıktan sonra sağlıklı bilgi edinebileceğiz” ifadelerini kullandı.

Dana: “Onaylayabileceğimiz bir değer yok”

Konu ile ilgili olarak oyuncunun kan değerlerinde nasıl bir bulgunun oluştuğu ile ilgili kesin bir bilgi edinilemezken kontrolden geçtiği Kolan British Hospital’in Türk Ocağı’na ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’na sağlık kontrolünde çıkan netice ile ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Yenidüzen’e açıklama yapan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Kemal Deniz Dana ise konu ile ilgili bilgi sahibi olduklarını belirterek “Kan değerlerinde onaylayabileceğimiz bir değer yoktur” dedi. Dana, “Kendi şartları ile Londra’ya gideceğini biliyoruz. Orada olumlu bir durum olursa adaya geri gelebilir. Ama burada yeniden kontrolden geçmesi gerek” ifadelerini kullandı.

Lisansı henüz çıkmadı

Fildişi Sahili’nin yetiştirdiği önemli oyunculardan biri olan Emmanuel Eboue, prensipte anlaştığı Türk Ocağı için Perşembe günü adaya gelmiş, Cuma günü sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçmişti. Aynı gün Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzayı atan Eboue takımı ile ilk antrenmanına çıkmıştı. İmza atmasına rağmen eksik evrakları bulunan Eboue’nin lisansı ise henüz çıkmadı.