Londra’da bir acı kayıp daha

Coronavirüs salgınından bu sabah Londra'da Hatice Yusuf Veci de hayatını kaybetti...

Bu sabah Londra’daki North Middlesex Hastahanesi’nden bir ölüm haberi daha geldi.

Eurovizyon haber kaynağına göre, hayatını Kuzey Londra’nın Haringey bölgesinde sürdüren 85 yaşındaki Hatice Yusuf Veci yakalandığı koronavirüsten hayatını kaybetti.

Aslen Kıbrıs’ın Akıncılar köyünden olan Hatice Yusuf Veci, 1950’li yıllardan beri Londra’da yaşıyordu.

İngiltere'de Kıbrıs Türk Gençlik Birliği Başkanı Nafiya Horozoğlu, hayatını kaybeden Kıbrıslı Rum sayısının ise 20 olduğunu söyledi.

İngiltere’de Coronavirüsten ölen Kıbrıslı Türkler

Ahmet Raşit, Elmaziye Kamil, Yıldıray Faik, Mustafa Ahmet, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Mehmet Abdurrahman, Güney Osman Tarzan, Doğan Konkurt(Ahmet), Safi Levent, Mustafa Mehmet, Hasan Ali, Hüseyin Yusuf Şuft, Zülfiye Osman, Niyazi Numanoğlu, Mehmet Erdoğan, Rahme Erodğan Tayip, Fezile Mustafa, Arif Niyazi, Samime Bilginer, Çetin Çetinkaya, Serdar Balı, Tayfun Salih, Ahmet Kamil, Osman Mehmet, Özkan Hüseyin ve Hatice Yusuf Veci.