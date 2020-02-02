Londra'da bıçaklı saldırı: Şüpheli öldürüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da en az iki kişiyi bıçaklayarak yaralayan bir saldırgan polisler tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis olayın terör suçuyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Londra polisinden yapılan açıklamada, "Bir kişi, silahlı polisler tarafından vuruldu. Bu aşamada birkaç kişinin bıçaklandığına inanılıyor. Durum değerlendiriliyor, olay terör bağlantılı ilan edildi" ifadelerine yer verildi.

İngiliz basınındaki haberlerde, olayın yerel saatle 14.00 (TSİ 17.00) civarında Londra'nın güneyindeki Streatham bölgesinde yaşandığı belirtildi.

Görgü tanıkları mahallede bulunan eczane dükkanı önünde bir kadının bıçaklandığını, elinde maket bıçağı olan birinin de sivil polisler tarafından kovalandığını belirtti. Olayın yaşandığı Streatham Caddesi trafik ve yaya geçişine kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ve 9-10 ambulans gönderildiği kaydedildi.

Polis Londralılara, Londra'nın güney mahallelerinden uzak durmaları uyarısı yaptı.

Londra'da 29 Kasım 2019 tarihinde bir saldırgan şehir merkezinde 5 kişiyi bıçakla yaralamış, zanlı polis tarafından Londra Köprüsü üzerinde vurularak öldürülmüştü. Olayda yaralanan 5 kişiden 2'si ise hayatını kaybetmişti.