Londra'da 13 yaşındaki Eniscan kayıp

Londra’da 13 yaşındaki Eniscan Doğangün isimli çocuk kayıp aranıyor. Eurogenç TV’ye katılan Eniscan’ın ailesi bulunması için çağrı yaptı. Dün sabah okula gitmek için evden ayrılan Eniscan’dan 24 saattir haber alınamadığı bildirildi. Aile, Eniscan’ı görenlerin 07828715787 numaralı telefonu arayıp bilgi vermeleri istendi.