Londra metrosunda patlama

İngiliz yayın kuruluşlarının haberine göre, Londra metrosunda bir patlama meydana geldi. Çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.

Olay Londra'nın batısındaki Parsons Green istasyonunda meydana geldi.

Patlama sonrası bazı yolcuların yüzlerinde yanıklar oluştuğu iddia ediliyor. İstasyonda bulunan yolcuların tahliye edildiği belirtiliyor.





İngiliz polisi tren istasyonundaki olaydan haberdar olduğunu ancak bu aşamada yorum yapamayacağını açıkladı.

Londra ambulans hizmetleri merkezi de metro istasyonunda ambulansların bulunduğunu belirtti.