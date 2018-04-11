Lokmacı’da turist kuyruğu

Lokmacı geçiş noktasından kuzeye geçmek isteyen turistler metrelerce kuyruk oluşturdu. Dün öğle saatlerinde geçiş noktasında görülen kuyruk, kimi zaman şiddetini arttıran yağmura rağmen giderek arttı.

Lokmacı’daki karşılıklı geçiş noktalarında uzun kuyruklar oluşurken, özellikle Güney’den Kuzey’e geçenlerin sayısı dikkat çekti.

Geçiş noktasında görülen yoğunluk, çarşıya ve Büyük Han içinde hizmet veren lokanta ve kafe türü mekânlara da yansıdı.