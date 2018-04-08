Lokmacı’da ‘sıcak’ kalabalık

Lokmacı geçiş noktasında dün uzun kuyruklar oluştu. Güneşli havanın etkisiyle çok sayıda yabancı turist ve Kıbrıslı Rum kuzeye geçerek vakit geçirdi. Kıbrıslı Türkler de güneye akın ederken, adanın kuzeyine geçişlerin de kalabalık olduğu görüldü. Özellikle kontrol işlem noktasında uzun kuyruklar oluştu. Farklı mekanlar ve markalardan yararlanmak isteyenler hem alışveriş yaptı hem de güneşli havanın keyfini çıkardı.

Fotoğraf: Ayşe GÜLER