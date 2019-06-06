“Lokmacı'da polis denetimi artsın”

Lokmacı-Arasta esnafı, bölgede yaşanan huzursuzluk verici olaylardan rahatsız olduklarını söyledi, polisten “gece denetimi” istedi. Esnaf, “Bölgede polisin görünür olması, suça meyilli kişiler için caydırıcı olacaktır” dedi

Dila ŞİMŞEK'in HABERİ...

Lokmacı geçiş noktası bölgesinde önceki akşam yaşanan kavga, Surlariçi- Arasta esnafını yeniden tedirgin etti. Bölgedeki huzursuzluğun ‘yeni’ bir şey olmadığını belirten esnaf, özellikle akşam saatlerinde güvenlik denetiminin arttırılmasını istedi. İşletmeciler, kavga, anlaşmazlık ve benzeri gibi olayların, bölgedeki turistlere ve gezmeye gelen halka kötü bir imaj sergilediğini dile getirdi. Bu gibi olaylarda en büyük zararı aslında esnafın gördüğünü ekledi.

Kimi esnaf, kavga sebebinin ‘bölgeyi sahiplenmeye çalışan çeteler’ arasında çıktığını iddia etti, kimi esnaf ise bu söylemleri sıklıkla duyduklarını, ancak kesin bir şey söyleyemediğini kaydetti. Esnaflar, yaşanan kavgada polisin geç geldiğini ileri sürdü, müşterilerin yaşadığı rahatsızlıktan dolayı ücretsiz servis yaptıklarını anlattı.

Esnaf, bölgede güvenlik zafiyeti bulunduğuna dikkat çekerek, bir an önce tedbir alınması gerektiğine çağrı yaptı. İşletme sahipleri, istenmeyen olayların son bulması için Arasta’daki meydanda ve çevrede polislerin görevlendirilmesinin şart olduğunu ifade etti.

İşletmeciler, “Bu sorunun temelinde cehalet yattığına inanıyorum. Bilinçsiz ve geçimsiz insanlar basit bahaneler üreterek şiddet eğilimini gösteriyorlar. Hem gümrükte hem de ülkenin içinde sıkı bir denetim olması gerekir” diye konuştu.

Esnaf ne dedi?

Cevdet Yücekal: “Mahalleye hüküm salmak, haraç almak gibi niyetlerle çeteler türedi”

“50 senedir Lokmacı’da esnafım. Başlangıçta kahve olarak işletmeme başladım sonrasında restoran olarak devam ettirdim. Müşteri talebine yönelik geliştik. Gençler ve turistler gelince burada bundan yararlanmak isteyen parazitler oluştu. Özellikle hafta sonu geceleri burada çok tatsızlık çıkıyor. Mahalleye hüküm salmak, haraç almak gibi niyetlerle çeteler türedi. Geçen gece de bundan dolayı kavga çıktı. Bıçaklama olunca mecburen o anki yemekleri müşterilere ücretsiz sunarak yaşadığı rahatsızlığı gidermeye çalıştık. Gelen turistler olayı görünce geri dönmeye başladı ki tekrar geleceklerini de sanmıyorum. İnsanların huzuru kaçtı, nasıl eğlensinler? Çocuklar korktu panik oldu… Polis çok geç geldi olay yerine, yaralama olmadan önce gelinse olay bu kadar büyümeyebilirdi. Polisin önünde küfürler, bağrışmalar… Çok fazla rezillik çıktı. Bölgede çok sıkı denetime ihtiyacımız var.”

Kemal Gülercan: “Polis buraya gelene kadar olan olmuş, hatta kişiler dağılmış bile oluyor”

“Dünyanın her yerinde alkolün olduğu yerde sorunlar yaşanır. Yani aslında yaşanan sıkıntılar, bölge ile alakalı değildir. Ancak bölgede, polisin ve güvenlik güçlerinin yeterince aktif olmamasından dolayı bir zafiyet söz konusudur. Kavgaya karışan kişilerin, ‘bölgeyi sahiplenme’ için bunu yaptığı gibi söylemler duyuyoruz. Ama bu sadece söylemle kaldığı için ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum. Burada yaşanan, bizden bağımsız olsa dahi taşkınlık veya tartışma, kavga gördüğümüzde polisi arıyoruz. Fakat polis buraya gelene kadar olan olmuş, hatta kişiler dağılmış bile oluyor. Ben şahsen polisin 40 dakika veya 1 saatte geldiğine şahit oldum. Bunun sebebi olarak, yeterli personelin olmaması gösteriliyor.”

Bilal Tüccar: “Polis figürü suça meyilli insanlar için caydırıcıdır”

“Surlariçinde gece hayatı yoğunlaştı. Bir dönem bölgede çok iyi izlenim vardı ve burası çok sakindi. Buraya öğrenciler, yerliler ve turistler gelmeye başladı. Gündüz sorun pek yaşanmayabilir ama gece bölge çok farklı oluyor. Burası bir çarşı ama yerleşim alanı da var insanlar evlerinde yaşıyor. İnsanların gruplaşıp tartıştıkları şeyleri büyütmesiyle kavga çıkınca herkes rahatsız oluyor. Turistler de bölgede rahatça gezemiyor. Lokmacı’da sivil olmasa da, polis denetimi olmalıdır. Çünkü, polis figürü suça meyilli insanlar için caydırıcıdır. Polisi aradığımızda yeterli memur yok deniyor. İnsanlar müdahale etmeye de korkuyor çünkü kavganın şiddetini, o insanların neye meyilli olacağını bilemiyorsunuz.”

Sadi Kazafanalı: “Bu sorun kökten çözülmedikçe devam edecektir”

“Surlariçi'nde kavga olayları çok uzun zamandır sürüyor. Bu yeni olan bir şey değildir. Zaman zaman burada ciddi şiddetli kavgalar çıkıyor. Bence, ne kadar denetim yapılsa yapılsın, bu sorun kökten çözülmedikçe devam edecektir. Ülkeye yaşama amacıyla gelen kişilerin profili çok önemlidir ve gümrükte çok daha sıkı bir denetim olmalıdır. Çünkü, suça meyilli kişiler ya cezalandırılarak, ya da rehabilite edilerek durdurulabilir. Ancak bizim rehabilite merkezimiz olmadığı için kalıcı bir değişim de sağlayamıyoruz.”

Bayram Dişkaya: “Şiddet olaylarının temel sebebi cehalettir”

“Bölgede ne yazık ki kavga ve şiddet olayları uzun zamandır sürüyor. Ben bu sorunun temelinde cehalet yattığına inanıyorum. Bilinçsiz ve geçimsiz insanlar basit bahaneler üreterek şiddet eğilimini gösteriyorlar. Bence, hem gümrükte hem de ülkenin içinde sıkı bir denetim olması gerekir. Ben esnaf olarak geçim sıkıntısı çekiyor ve tutunmaya çalışıyorken, bu insanlar nasıl çalışmadan geçiniyor, ne yapıyor merak ediyorum.”

Hamit Kale: “Gece denetim yapılmalı”

“Çarşıda temizlikten aydınlatmaya, güvenlik denetimine kadar birçok sorun var. Burası sıradan bir çarşıdan ziyade birçok farklı toplumdan insanın gezme amacıyla bulunduğu bir yere dönüştü. Buranın temizliği ve güvenliği çok önemlidir. İnsanlar gece geldiğinde sokağı kapkaranlık görüp ürküyor. Yaşanan şiddetli kavgalar da çarşının imajını zedeliyor. Akşam 5 yerine, gece 12’de denetim yapılması gerekir.”

Dilek Koraltan: “Kavga veya sorunlar bu bölgeye has bir özellik değildir”

“Bir bölgede kavga olması tabii ki olumsuz bir şeydir ve bundan kimse hoşlanmaz. Ama bu kavgayı, burada yaşayanlar çıkarmıyor. Kavga veya sorunlar bu bölgeye has bir özellik değildir. Bu gibi olayları Girne’de veya ülkenin başka yerlerinde, yurtdışında da görebilirsiniz. Bu sebeple bölgede zafiyet olduğunu düşünmüyorum ve böyle lanse edilmesini yanlış buluyorum.”

Faysal Dağdelen: “En büyük zararı esnaf görüyor”

“Lokmacıya sıkı bir denetim şarttır. Son dönemlerde içkili mekanların da yoğunlaşması ile bölgede gece hayatı arttı. Ancak bu zaman zaman çeşitli sorunları da beraberinde getiriyor. Bu sebeple, özellikle geceleri bölgede daha sıkı denetim olsa, hem turistler hem de bölge halkı zor durumda kalmaz. Çünkü bundan en büyük zararı esnaf görüyor.”