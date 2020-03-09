Lokmacı'da kısa süreli gerginlik

Dokuz gün önce Koronavirüs salgınına önlem gerekçesiyle kapanan dört geçiş noktasının açılmasıyla ilgili süren eylemler bugün de devam edecek.

Pazar günü açılmasının söylenmesinin ardından pazartesine ertelenen kapıların açılması kararı, bu sabah itibariyle 24 saat daha uzatıldı.

Her iki tarafında 4 geçiş noktasının kapatılmasını Lokmacı geçiş noktasında protesto eden kalabalık Hafta sonu “tüm barikatlar kalkana ve adaya barış gelene kadar mücadeleye devam” kararlılığını ortaya koymuştu.

Unite Cyprus Now grubu, kapatılan 4 geçiş noktasının açılmaması durumunda Pazartesi günü saat 11..00' de yeniden aynı noktada eylem yapacaklarını belirtmişti.

Fehime ALASYA

10.50 BM Askeri'nin kuzey geçiş noktasına fazla yaklaşması ve geçiş noktasına çok yakın tampon oluşturma girişimi, Kıbrıs Türk Polisi'nin tepkisiyle karşılandı. BM'nin Kıbrıslı Türk Polislerin görev yerinde konuşlanmak istemesi, BM Askeri ile Kıbrıs Türk Polisi arasında bir süre itiş kakışa da neden oldu.

Kısa süreli anlaşmazlığın ardından uzlaşıya varıldı, BM Askeri ara bölgeye çekildi.

5 kişilik bir Kıbrıs Türk Polisi Grubu BM Askeri'nin yanında... Geçiş noktasının güneyinde de çok ciddi önlem alındı.

Geçiş noktasının güneyinde çok sayıda Kıbrıslı Rum Polisi, Çevik Kuvvet Güçleri'nin konuşlandığı görülüyor.

10.00 Bu sabah itibariyle her iki geçiş noktasında da sıkı güvenlik önlemi alındığı gözlemlendi. Kıbrıs'ın kuzeyinde de güneyinde de çok sayıda polis ve sivil polis yer aldı.

Güneyde geçiş noktasına konulan demir bariyerler bu kez zincirlerle bir birine kenetlenerek yere monte edildi.

Kesin olmayan bilgiye göre bugün bölgede eylem yapacak olan Kıbrıslı Türklerin ara bölgeye geçmeden, kuzeyde bir barış ateşi yakacağı ve kapıların açılacağı saate dek ateşin söndürülmeyeceği ifade ediliyor. Eylemin saat 11.30 sularında başlayacağı belirtiliyor. Güneyde askeri bir yoğunluk gözlemlenirken, BM askerlerinin de bölgede Kıbrıs Rum polisleri ile diyalog içinde olduğu görüldü.

Kıbrıslı Türkler ara bölgeye kimlik gösterip geçebiliyor...

Kuzeyde geçiş noktasında yapılan işlemler kesintisiz devam ediyor. Kimlik kartını gösterip işlem yapan Kıbrıslı Türkler, kimlik işleminden geçip ara bölgeye girebiliyor.