Lokmacı'da geçit yok

Geçiş noktalarının Kıbrıs Rum Yönetimi’nce tek yanlı kapatılması kararına tepki gösteren Kıbrıslı Türk Barışseverler bugün de Lokmacı Geçiş Noktası’ndaydı.

Kıbrıslı Rum Polislere ‘karanfil vermek isteyen’ eylemcilerin geçişi BM Barış Gücü Askeri tarafından engellendi. Uzun süre BM Askeri ile geçiş için istişare eden Kıbrıslı Türk Eylemciler, ellerindeki karanfilleri ara bölgeye fırlattı, BM’nin engeline tepki gösterdi.

Kıbrıs Türk Eylemcilerin bir kısmı, ‘yarın yeniden’ gelmek üzere Lokmacı Geçiş Noktası’ndan ayrılırken, bir kısmı da oturma eylemi yaptı.

Pazar günü açılacağının söylenmesinin ardından pazartesine ertelenen kapıların açılması kararı, bu sabah itibariyle 24 saat daha uzatıldı.

12.10 BM, eylemcileri temsilen 5 kişinin geçişine izin verdi. Eylemciler BM'ye karşı slogan attı. Basının geçişine izin verilmediği için eylemciler de geçmedi, çiçekler ara bölgeye fırlatıldı.

Kıbrıs'ta Barış Engellenemez sloganları atan eylemciler, 'yarın yeniden' gelmek üzere geçiş noktasından ayrılıyor.

12.00 Uzun süredir bekleyen eylemciler arasındaki bir grup BM Askeri'ni iterek geçmeye çalıştı. Bazı eylemcilerin bu hareketi, diğer eylemciler tarafından durduruldu. Kısa süreli bir itişme yaşanmasını ardından, tekrar beklemeye geçildi.

Geçiş noktasının güneyinde de birçok insan bekleyiş içerisinde.

11.50 Lokmacı geçiş noktasının 'ARA BÖLGESİ'nde BM Askeri'nin engeli ile karşılaşan Kıbrıslı Türk eylemcilerin bekleyişi sürüyor. Kıbrıslı Rum Polislere karanfil vermek için güney geçiş noktasına geçme talebi BM Askeri'nden onay bulmayan Kıbrıslı Türk eylemciler, 4-5 kişilik gruplar halinde geçmeyi de teklif etmişti. Eylemcilerin bu talebine önce onay veren BM Barış Gücü Askeri, daha sonra bu kararından geri adım atarak, geçişe izin vermedi.

11.40 "Yaşasın birleşik federal Kıbrıs" tezahüratları sürerken karanfiller de havaya kaldırıldı. Eylemcilerin ara bölgeye geçişine hala izin verilmiyor.

11.25 Kıbrıslı Rum Polise karanfil vermek istediklerini söyleyen eylemcilerin geçisine de henüz izin verilmedi.Kıbrıslı Türk Eylemcilerin BM Askeri ile geçiş için istişaresi halen sürüyor.

11.20 Geçiş noktasının kuzeyinden ilerleyen eylemciler, BM Askeri'nden geçişlerine izin verilmesini istedi. Ellerinde karanfiller olan eylemciler sadece karanfil bırakmak istediklerini söyledi. BM Barış Gücü askeri eylemcilerin 4-5 kişilik gruplar halinde geçmesine izin verdi

Basın mensuplarının görüntü almak için geçişine ise henüz izin verilmedi.

11.33 BM askeri, ara bölgenin kısıtlanmış bir bölge olduğundan geçişe izin vermeyeceğini söylüyor, Kıbrıslı Türk Eylemciler geçişe izin verilmemesine tepki gösteriyor.

11.00 Kuzey geçiş noktasında herhangi bir kapatma kararı olmadığı için, önlem de yok. Geçiş noktasının kuzeyinde, işlem yaptırmada da bir kısıtlama yok. Kıbrıslı Türk Polisler sadece BM Askeri'nin kuzey geçiş noktasından uzak tutulması için önlen almış durumda. Bugün yeniden eylem yapacağını açıklayan Kıbrıslı Barışseverler ise geçiş noktasıne gelmeye başladı. Öte yandan eylemcilerin Cumartesi günkü gibi geçiş noktalarını zorlamaya yönelik bir eylem yapmayacakları da ifade ediliyor.

10.50 BM Askeri'nin kuzey geçiş noktasına fazla yaklaşması ve geçiş noktasına çok yakın tampon oluşturma girişimi, Kıbrıs Türk Polisi'nin tepkisiyle karşılandı. BM'nin Kıbrıslı Türk Polislerin görev yerinde konuşlanmak istemesi, BM Askeri ile Kıbrıs Türk Polisi arasında bir süre itiş kakışa da neden oldu.

Kısa süreli anlaşmazlığın ardından uzlaşıya varıldı, BM Askeri ara bölgeye çekildi.

5 kişilik bir Kıbrıs Türk Polisi Grubu BM Askeri'nin yanında... Geçiş noktasının güneyinde de çok ciddi önlem alındı.

Geçiş noktasının güneyinde çok sayıda Kıbrıslı Rum Polisi, Çevik Kuvvet Güçleri'nin konuşlandığı görülüyor.

10.00 Bu sabah itibariyle her iki geçiş noktasında da sıkı güvenlik önlemi alındığı gözlemlendi. Kıbrıs'ın kuzeyinde de güneyinde de çok sayıda polis ve sivil polis yer aldı.

Güneyde geçiş noktasına konulan demir bariyerler bu kez zincirlerle bir birine kenetlenerek yere monte edildi.

Kesin olmayan bilgiye göre bugün bölgede eylem yapacak olan Kıbrıslı Türklerin ara bölgeye geçmeden, kuzeyde bir barış ateşi yakacağı ve kapıların açılacağı saate dek ateşin söndürülmeyeceği ifade ediliyor. Eylemin saat 11.30 sularında başlayacağı belirtiliyor. Güneyde askeri bir yoğunluk gözlemlenirken, BM askerlerinin de bölgede Kıbrıs Rum polisleri ile diyalog içinde olduğu görüldü.

Kıbrıslı Türkler ara bölgeye kimlik gösterip geçebiliyor...

Kuzeyde geçiş noktasında yapılan işlemler kesintisiz devam ediyor. Kimlik kartını gösterip işlem yapan Kıbrıslı Türkler, kimlik işleminden geçip ara bölgeye girebiliyor.