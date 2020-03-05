Lokmacı'da eylem çağrısı
Sosyal medyada örgütlenen yurttaşlar Cumartesi günü Lokmacı barikatında eylem yapmaya hazırlanıyor.
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Sosyal medyada örgütlenen yurttaşlar Cumartesi günü Lokmacı barikatında eylem yapmaya hazırlanıyor.
Geçiş noktalarının kapatılmasının yankıları sürüyor.
Sosyal medyada örgütlenen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum yurttaşlar Cumartesi günü saat 11:30'da Lokmacı barikatında eylem çağrısı yaptı.
Çağrıda, "korkuya ve bölünmeye karşı Cumartesi günü saat 11:30'da Lokmacı'da buluşalım" ifadelerine yer verildi.
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