Lefkoşa12 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Lokmacı'da eylem çağrısı
Lokmacı'da eylem çağrısı

Lokmacı'da eylem çağrısı

Sosyal medyada örgütlenen yurttaşlar Cumartesi günü Lokmacı barikatında eylem yapmaya hazırlanıyor.

A+A-

Sosyal medyada örgütlenen yurttaşlar Cumartesi günü Lokmacı barikatında eylem yapmaya hazırlanıyor.

Geçiş noktalarının kapatılmasının yankıları sürüyor.

Sosyal medyada örgütlenen Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum yurttaşlar Cumartesi günü saat 11:30'da Lokmacı barikatında eylem çağrısı yaptı. 

Çağrıda, "korkuya ve bölünmeye karşı Cumartesi günü saat 11:30'da Lokmacı'da buluşalım" ifadelerine yer verildi. 

Bu haber toplam 159 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler